Canada vraagt genade voor terdoodveroordeelde landgenoot in China

Canada heeft een formeel genadeverzoek ingediend voor de Canadees die in China de doodstraf heeft gekregen voor drugshandel, bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland.

De 36-jarige Robert Lloyd Schellenberg geprobeerd zou hebben om 222 kilogram methamfetamines te smokkelen vanuit China naar Australië. De man kreeg de doodstraf, die in China nog steeds wordt uitgevoerd.

“We hebben al met de Chinese ambassadeur in Canada gepraat en vragen genade”, aldus Freeland. Ze wees erop dat haar land al lang gekant is tegen de doodstraf. “We geloven dat die onmenselijk is en ongepast. Overal waar de doodstraf wordt toegepast, spreken we ons ertegen uit.”

“Niet moeien”

De drugssmokkelaar kreeg in eerste instantie vijftien jaar cel, maar die straf werd begin deze week omgezet in de doodstraf. De Canadese premier Trudeau toonde zich “erg bezorgd” over deze volgens hem “arbitraire” straf, maar kreeg meteen kritiek van Peking dat hij zich niet moet moeien met de soevereine rechtspraak.

Canada en China zijn al enige tijd verwikkeld in een diplomatiek conflict, na de aanhouding van de financieel directeur van het Chinese concern Huawei in Vancouver. Kort daarop werden ook een Canadese ex-diplomaat en een zakenman opgepakt door Peking.