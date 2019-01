Opsteker voor Van Avermaet: Bevin wint verrassend in Tour Down Under na contact tussen Philipsen en Sagan

Goed nieuws voor Greg Van Avermaet: de nul is nu al van het bord voor zijn nieuwe ploeg Team CCC nadat Patrick Bevin verrassend de sprint won in de tweede etappe van de Tour Dwon Under.

Jasper Philipsen werd vanochtend Belgische tijd in Angaston vijfde in de tweede massaspurt van de Santos Tour Down Under. Het was een ongewone sprint omdat Peter Sagan en Jasper Philipsen elkaar op de laatste bult wat raakten. Het kraakte achter de Limburgse neoprof. Met een klein pelotonnetje trokken ze naar de streep, waar Patrick Bevin van Team CCC verrassend de sprint won voor Caleb Ewan en Peter Sagan. De 27-jarige Nieuw-Zeelander zorgde meteen voor een eerste zege voor de nieuwe WorldTourploeg van Greg Van Avermaet, die Down Under weliswaar niet aanwezig is.

That was HECTIC @PaddyBevin took full advantage of a huge crash in the last KM to take a fabulous win on Novatech Stage 2 ahead some of the world's best sprinters!! Chapeau #TourDownUnder pic.twitter.com/7ZBCuJIwOu — Santos Tour Down Under ??????? (@tourdownunder) 16 januari 2019

Philipsen had het over een redelijk hectische sprint. “Sagan ging een beetje naar rechts en raakte mijn wiel, omdat ik een beetje links van hem zat. Daardoor moest ik me wat inhouden, maar heb ik de renner achter mij ook wat gehinderd. Ik hoorde ze vallen. Het was een goede sprint om bij te leren. We zijn er nog niet, maar anderzijds heb ik nog tijd genoeg. Je sprint hier niet tegen Janneke en Mieke.”

Caleb Ewan, zondag winnaar in de Down Under Classic, gaf toe dat hij de benen niet had. “Ik was gewoon leeg.”

Elia Viviani – die ook de leiderstrui aan Bevin verloor – liet hetzelfde verhaal optekenen. “Ik was gewoon te leeg. Ik heb geen excuses. Dries Devenyns hield me goed voorin en dan had ik ook mijn twee vaste mannen Sabatini en Mörköv rond mij, maar dat was niet voldoende om mee te spelen.”

Ook Sagan zocht geen excuses: “Hij won erg gemakkelijk, goede benen!”

Peter Sagan spoke following #TourDownUnder Stage 2 ?? pic.twitter.com/YCNbxNMjWq — 7Sport (@7Sport) 16 januari 2019

Viviani finishte als zevende na een etappe waarin het peloton de Fransman Mathieu Ladagnous tot dik twee kilometer voor de finish alleen liet ‘zwemmen’ in de hitte van de Barossa Wine Valley.

Uiteraard was Bevin erg blij met zijn dubbelslag: