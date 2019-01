Lagerhuis maakt brandhout van Brexitakkoord

londenTheresa May heeft gisteravond de zwaarste parlementaire nederlaag geleden van alle Britse premiers sinds 1918. Het Lagerhuis diende haar Brexitakkoord met de Europese Unie de doodsteek toe: 432 Lagerhuisleden stemden tegen, 202 voor. In een onmiddellijke reactie op haar verpletterende nederlaag nodigde May de oppositie uit de vertrouwensvraag te stellen. Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn verspilde geen tijd om zo’n motie van wantrouwen in te dienen.