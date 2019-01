TongerenDe Limburgse onderzoeksrechter Joris Raskin kan het onderzoek naar het gesjoemel in het Belgische voetbal niet opnieuw gaan leiden. Het Hof van Cassatie heeft het beroep verworpen dat het federaal parket had ingesteld tegen zijn wraking. In afwachting van de afwikkeling van de procedure nam onderzoeksrechter Patrick Noelmans sinds november het onderzoek over. Of hij dat blijft doen, is nog niet zeker.