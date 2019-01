BILZENWeinigen weten dit, maar in Bilzen woont een geluidstechnicus die met de allergrootste namen in de jazzwereld heeft samengewerkt: Max Bolleman (74). Dat de Nederlander meer dan 1.500 platen maakte met artiesten als Chet Baker en Dizzy Gillespie is voor hem geen reden om te pochen. “Mijn vrouw Elsje zegt vaak: ‘Tien mensen mogen zeggen dat ze je goed vinden, maar als er eentje een andere mening is toegedaan, ben je in de vernieling’, vertelt Bolleman. “Ze heeft gelijk: ik zie de dingen vaak zwart.”