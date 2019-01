HASSELTDe bibliotheek is niet overbodig geworden in onze digitale wereld. Integendeel, mensen gaan vaker en langer naar de bib. En niet enkel voor het lenen van een boek maar ook voor lezingen, een concert of om elkaar te ontmoeten. Dit is het opvallendste resultaat van het gebruikersonderzoek BIB2018 van de VUB, waaraan 105 bibliotheken en 45.228 Vlamingen en Brusselaars meewerkten.