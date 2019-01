De wedstrijd van Greenyard Maaseik in de Champions League - in en tegen Gdansk - gaat vanavond (18u) dan toch door. Weliswaar achter gesloten deuren. De Poolse club geeft de voorkeur aan sereniteit om zijn vermoorde burgemeester Pawel Adamowicz te eren. “Dat zal voor een heel vreemde sfeer zorgen in die enorme arena”, zegt Maaseik-voorzitter Mathi Raedschelders.