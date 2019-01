Vandaag zetten we opnieuw een speciale sport in de kijker. Deze keer vertellen we u alles over padel. Maandag (19.00u) organiseert Tennis Vlaanderen in samenwerking met GT Tessenderlo in Tessenderlo immers een workshop over padel. Maar wat is padel eigenlijk? Rik Van Geel, hoofdtrainer en bestuurslid bij GT Tessenderlo, stelt de sport aan u voor.