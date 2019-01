Instagram stoot Facebook van de troon bij tieners: "Ze kunnen hun gang gaan zonder dat ouders meekijken"

Belgische jongeren kiezen nu resoluut voor Instagram. Uit cijfers van het analysebureau NapoleonCat blijkt dat meer tieners actief zijn op Instagram dan op Facebook. “Facebook is niet meer cool voor jongeren”, geven sociale media-experts als verklaring. Bij rest van de Belgen is Facebook wel nog dubbel zo populair als Instagram.

De cijfers van NapoleonCat over het socialemediagebruik in december 2018 zijn duidelijk: Facebook blijft in België het populairste socialemediaplatform, met zo’n 7 miljoen actieve gebruikers ...