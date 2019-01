VIDEO. ‘Timtation’ is tegenwoordig ramenwasser: “Ik dacht dat het veel gemakkelijker was”

Als Tim Wauters (31) van ‘Temptation Island’ niet aan het feesten is, is hij naarstig aan het werk. ‘Timtation’ sopt tegenwoordig de ramen van het Aalsterse stadhuis en krijgt veel aandacht. “Ik ben altijd vriendelijk, iedereen mag een foto vragen.”

Wauters, de Aalstenaar die aan zijn passage in het Vijf-programma Temptation Island de bijnaam ‘Timtation’ overhield, was dinsdag een opgemerkte gast aan het administratief centrum van de stad Aalst. Vol goede moed sopte hij daar de ramen. “Sinds een maand of drie ben ik ruitenwasser bij Tip Top Cleaning”, vertelt Wauters. “Voorheen legde ik spanplafonds, maar door een dubbele nekhernia mocht ik niet meer continu met mijn hoofd en armen naar boven staan.”

Foto: lds

Het was al de vierde keer dat hij het stadhuis van Aalst onder handen nam. Daar zijn ze tevreden van de nieuwe werkkracht. Hij is volgens de ambtenaren ook “altijd vriendelijk”. Al wordt Wauters weleens afgeleid als hij in Aalst en omstreken aan het werk is. “De vrouwtjes worden al eens hysterisch als ze hem zien”, vertelt meestergast Peter Bellon. “Ze komen hem vragen stellen, een foto’ke trekken, een klapke doen, ... Maar hij doet zijn werk goed, het is een vak dat je al doende moet leren.”

“De mensen herkennen mij”, zegt Wauters lachend. “En ja, ik ben altijd vriendelijk. Dat is het minste wat je kan doen, he.” Het beroep vergt fysisch ook heel wat. “Ik dacht dat ruiten wassen veel makkelijker was”, geeft hij toe. “Er zijn veel mensen die het onderschatten. Ik wil het graag blijven doen, maar het hangt ook wat af van de plannen met televisie.”

Of hij nog meedoet aan Temptation Island? “Misschien wel, misschien niet, en als verleider, misschien wel, misschien niet”, zegt hij. Wauters geeft ook nog mee dat hij terug vrijgezel is.