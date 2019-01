"F1-sponsors vinden was nog nooit zo moeilijk"

Volgens McLaren-CEO Zak Brown is het momenteel erg uitdagend om nieuwe sponsors te vinden om een Formule 1-team te ondersteunen. Brown meent dat de markt nog nooit zo moeilijk is geweest.

McLaren moet het sinds 2013 stellen zonder titelsponsors. Toen verloor McLaren Vodafone als titelsponsor en niet geheel toevallig rijdt McLaren sindsdien zonder grote sponsor op haar wagen. De resultaten waren de voorbije jaren immers niet om over naar huis te schrijven.

Toch ligt dat volgens Brown niet alleen aan de teleurstellende prestaties van McLaren maar ook aan de veranderende omgeving alsook enkele serieuze uitdagingen voor de wereldeconomie.

"Het is is nog nooit zo moeilijk geweest om sponsors aan te trekken," aldus Zak Brown. "De bedrijven zijn nerveus om op de lange termijn te investeren want ze stellen zich vragen wat het betekent indien er iets zou gebeuren." Het zorgt ervoor dat de markt van sponsoring. vertraagt en tot stilstand lijkt te komen."

Volgens Brown zorgen de vele onzekerheden met betrekking tot de wereldeconomie, handelsoorlogen, alsook heel wat andere zorgen ervoor dat multinationals redelijk terughoudend zijn om hun budgetten op te trekken.

Ondanks die uitdagende omgeving slaagde McLaren er het voorbije jaar toch in om enkele nieuwe sponsors aan te trekken.

"We slaagden er gelukkig in om vorig jaar vijf nieuwe partners aan te trekken en we zullen deze maand nog twee nieuwe partners aankondigen. We boeken dan ook een mooie vooruitgang," besloot Brown.

