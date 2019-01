Drama voor Tottenham: club moet topschutter Harry Kane minstens anderhalve maand missen

“We kunnen bevestigen dat Harry Kane ligamentschade heeft opgelopen aan de linkerenkel”, meldt de club van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en tot nader order ook nog altijd Mousa Dembélé, die in China is om een transfer te versieren. Kane is een hele poos out. “Normaal gezien staat hij begin maart weer op het traininsgveld.”

Het is niet de eerste keer dat Kane sukkelt met de ligamenten in zijn enkel. Dit is zelfs al het vierde jaar op rij waarin hij minstens drie weken aan de kant staat door een enkelblessure.

Tottenham striker Harry Kane is expected to miss at least a month due to an ankle injury suffered Sunday against Manchester United.



Since the start of the 2014-15 season, no player has more Premier League goals than Kane. pic.twitter.com/hJYSe6qIgv