Sp.a vraagt psychologische begeleiding voor alle gevangenen: “Voedingsbodem voor radicalisering”

Sp.a wil dat de geestelijke gezondheid van alle gedetineerden systematisch wordt gemonitord. Dat vraagt de partij in een resolutie, gericht aan de Vlaamse regering. Momenteel zijn er 19 voltijdse medewerkers van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor de ruim 6.200 gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. De resolutie werd niet gesteund door de meerderheidspartijen.

“Zonder begeleiding vormt de gevangenis een gevaarlijke voedingsbodem voor radicalisering in plaats van re-integratie”, vinden sp.a-parlementsleden Yasmine Kherbache en Freya Van den Bossche. “Veel van de geradicaliseerden hebben een carrière als ‘draaideurcrimineel’. Ze komen in de gevangenis terecht en komen daar nog meer geradicaliseerd uit. Het grootste gevaar schuilt op dit moment in de hoek van geradicaliseerden die nooit zijn vertrokken en vaak niet eens directe contacten hebben met een terroristische groep.”

Kherbache en Van den Bossche wijzen op het interview met OCAD-topman Paul Van Tigchelt in Het Laatste Nieuws van dinsdagochtend. De meeste mensen die nu in het vizier van de veiligheidsdiensten komen zijn vaak mensen met psychologische of andere problemen, zei Van Tigchelt. “Zij zijn gemakkelijk kanonnenvlees, en niet alleen voor de jihad. In tal van landen zie je al hoe zulke mensen ook gerecupereerd kunnen worden voor rechts-extremistische ideologieën.”

Toch is er volgens sp.a weinig ruimte voor psychologische begeleiding in de gevangenissen. In een resolutie vraagt de partij om de bezetting op te trekken van 19 naar 60 medewerkers. “Elke gevangene met een kwetsbaar profiel moet minstens wekelijks terecht kunnen bij een psycholoog voor begeleiding en opvolging.”

De tekst werd niet gesteund door de meerderheidspartijen, onder meer omdat hij te veel gefocust zou zijn op radicalisering. “De problemen rond geestelijke gezondheidszorg zijn omvangrijker, diverser en complexer dan dat”, zei Vera Jans van CD&V.