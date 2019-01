‘De Ideale Wereld’ organiseert Overpeltse Fata Morgana

Overpelt / Neerpelt - Het Peltse cultuurcentrum Palethe kreeg deze week bezoek van een filmploeg van het satirische programma ‘De Ideale Wereld’.

“Ze filmden een item dat gaat over de vijf sterren die Neerpelt in 2008 behaalde bij het één-programma ‘Fata Morgana’. Men heeft met de deelnemende kandidaten van toen gesproken en is daarna op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten uit (Over)Pelt”, deelt Palethe via haar Facebook. “’De Ideale Wereld’ stelt zich de vraag of de inwoners van (Over)Pelt na de fusie evenveel recht hebben op die vijfsterrenstatus als voorheen voor (Neer)Pelt. Daarom gaan ze alles nog eens overdoen voor de inwoners van Overpelt.”

“De opnames hiervoor gaan gebeuren op zondag 20 januari om 13.30 uur op de Oude Markt. Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen.” In 2008 kregen de Neerpeltenaren de opdracht om onder andere een zonnetempel te bouwen en een groot aantal piñata’s te maken.