Adele laat de June Carter in zich los

Popster Adele (30) heeft op Instagram een foto gepost van zichzelf verkleed als June Carter, de bekende countryzangeres die met Johnny Cash was getrouwd. Adele draagt een jurk die recht uit de jaren zestig lijkt te stammen plus een donkere pruik én ze torst een autoharp, een van de instrumenten die de multigetalenteerde June bespeelde. Waarom Adele zich als de countryvedette uitdoste, is niet duidelijk. Was dit een zotte bui of slaat ze een nieuwe muzikale weg in, richting Nashville?