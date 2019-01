18 maanden cel voor beramen moordplan op Beringenaar

Beringen -

Een 38-jarige Lummenaar is dinsdag in Hasselt tot 18 maanden cel veroordeeld voor het beramen van een moordplan op een 49-jarige Beringenaar. Het slachtoffer had een relatie met zijn schoonmoeder, maar pakte de vrouw hardhandig aan en was evenmin vies van seksueel misbruik. Een 28-jarige Diestenaar, die de moord moest uitvoeren, kreeg twee jaar cel. In ruil was hem vijf gram cannabis beloofd.