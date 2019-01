Veertien Limburgse gemeenten in cameraproject van S-Lim: “Systeem voor politie en burgers”

Genk -

Camera’s die je informeren over de actuele verkeerssituatie, straatverlichting sturen en verkeerslichten aan elkaar koppelen, afhankelijk van de verkeersdoorstroming. Het zijn maar enkele toepassingen die Slimme camera’s moeten kunnen als ze in gebruik worden genomen door de veertien gemeenten die zich engageerden om ze te installeren. Bindmiddel tussen die gemeenten is S-Lim de cvba die een gemeenschappelijke aanbestedingsprocedure uitschreef.