Leerlingen de Geluksvlinder zetten in op technologie en wetenschap

Bocholt - De leerlingen van de derde graad van de Geluksvlinder sloten het project 'Plastic lab' af met het maken van een eigen GSM-houder uit plastic afval.

Het plastic Lab is een mobiel labo, vol met technologische en hightech experimenten rond recyclage en kunststofverwerking. Al voor de kerstvakantie gingen de leerlingen van start met dit project. De kinderen werden in groepen verdeeld en gingen aan de hand van een contractbrief aan de slag. Ze konden zelf hun lessen en activiteiten plannen. Een moeilijke opgave, maar de meeste leerlingen hebben dit als eer positief ervaren. Activiteiten konden gaan van inzicht verwerven in het recyclageproces van plastic tot zelf bioplastic maken van melk en azijn of een knutselwerk maken uit plastic. Het was een leuke en leerrijke ervaring!

Op 10 januari werd het project afgesloten met een bezoek aan TISM, technisch instituut Sint Michiel, de middelbare school van Bree. Daar stond het mobiele lab op de leerlingen te wachten. Op school verzamelden de leerlingen polystyreen in de vorm van yoghurtpotjes, champignondoosjes, plantentrails, enzovoort. Dit plastic afval werd in TISM verwerkt tot een masker, nieuwe potjes of een miniatuurauto. Plastic werd er gesmolten en verwerkt tot een gsm-houder.

In de namiddag kregen de leerlingen in het kader van 'Ontdek techniektalent' de opdracht om een 'machine' te ontwikkelen die ijzer, steen en plastic van elkaar kan scheiden. Met heel wat materiaal ging iedereen aan de slag. De resultaten mochten er zijn en waren soms erg verrassend. Zo zie je maar dat ook kinderen een eigen kijk op de techniekwereld hebben en techniek ook boeiend vinden. De dag eindigde met enkele cijfers. De leerlingen trokken grote ogen toen ze hoorden dat de productie van één gsm 75 kg afval met zich meebrengt. Toch wel iets om over na te denken! Deze ervaring kan bij de leerlingen ook een rol spelen in hun studiekeuze.