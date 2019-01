Mechels N-VA-gemeenteraadslid verdacht van mensensmokkel

Het parket voert een onderzoek naar het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam. De N-VA’er wordt ervan verdacht geld te hebben gevraagd aan verschillende Assyrische vluchtelingen die door België uit conflictgebieden geholpen werden. De bedragen die Kucam geïnd zou hebben variëren tussen de 2.000 en 10.000 euro.

Het onderzoek naar Kucam startte op basis van geruchten in de grote Assyrische christelijke gemeenschap in de Dijlestad. Daar deed al langer het verhaal de ronde dat Melikan Kucam (44), gemeenteraadslid voor N-VA, bestuurslid van de lokale partijafdeling en voorzitter van het Vlaams-Assyrisch huis, zich zou hebben verrijkt op de kap van mensen uit zijn gemeenschap. Sinds 2015 hielp de Belgische overheid namelijk verschillende honderden leden van de christelijke minderheden uit conflictgebieden in Syrië met een humanitair visum naar ons land. In april 2018 postte toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Facebook dat de teller op ‘903 geredde Syrische christenen’ stond.

Melikan Kucam geniet binnen die Assyrisch christelijke gemeenschap heel wat aanzien en zou daar misbruik van gemaakt hebben. “Een aanvraag heeft een administratieve kost van 350 euro, maar op basis van het huidige onderzoek is aan het licht gekomen dat er forse bedragen van 2.000 tot 10.000 euro worden betaald aan de verdachte om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen”, aldus het parket in Antwerpen. Op dit ogenblik is de precieze omvang van de feiten niet duidelijk.

Voormalige staatssecretaris niet betrokken

Speurders van de politie hebben Kucam in de loop van de namiddag opgepakt. Het parket kwalificeerde de feiten voorlopig als mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Kucam wordt in de loop van de namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. “Er is slechts een verdachte in het dossier en er zijn geen aanwijzingen dat de voormalige staatssecretaris betrokken is”, luidt het bij het parket.

Behalve zijn politieke en gemeenschapswerk in Mechelen is Kucam professioneel actief bij het OCMW in de Brusselse gemeente Ganshoren. Als kandidaat op de lijst van N-VA werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar verkozen met 970 voorkeurstemmen.