OPROEP. Overpeltenaar (21) zoekt nachtraven voor documentaire: “Gefascineerd door wat er gebeurt als iedereen slaapt”

De 21-jarige Sedrik Oliha uit Overpelt is een masterstudent TV/Film aan de LUCA School of Arts in Genk. Voor zijn eindwerk is hij op zoek naar mensen die ’s nacht werken en leven.

“Zelf ben ik enorm gefascineerd door de nacht en wat het met zich meebrengt”, vertelt Sedrik. “Mijn schoolopdrachten maak ik wanneer iedereen slaapt, omdat ik dan helemaal alleen ben. In een tijdperk waar alles om sociale media draait is het vaak moeilijk om een moment niet ‘lastig gevallen’ te worden. De rust en stilte van de nacht kunnen in mijn ogen wonderen doen.”

Sedrik hoopt zijn opleiding te kunnen afronden met een eigen documentaire. “Ik ben op zoek naar nachtraven zoals mezelf. Mensen die bewust of onbewust ’s nachts werken. Dan denk ik niet alleen aan bijvoorbeeld verplegers, maar ook aan beroepen die minder gekend zijn bij het grote publiek. Zoals artiesten die ’s nachts meer inspiratie hebben of medewerkers in een callcenter die op de meest absurde uren mensen te hulp moeten schieten. Het is de bedoeling dat ik deze personen een nacht volg met de camera en anderen toon dat de wereld niet mee gaat slapen met hen als het donker wordt.”

Ben jij een echte nachtraaf en wil je meewerken aan het project van Sedrik? Neem dan contact met hem op via sedrik.oliha@student.luca-arts.be .