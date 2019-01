Europees Parlement drukt gaspedaal van zelfrijdende wagens in

De Europese Unie moet een versnelling hoger schakelen als ze de wereldleider wil worden op het vlak van de ontwikkeling van zelfrijdende wagens en ander autonoom vervoer. Er zijn meer inspanningen nodig om te garanderen dat de sector voldoende gefinancierd is, dat de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd is en dat de regels met betrekking tot aansprakelijkheid kristalhelder zijn. Dat is de mening van het Europees Parlement, dat dinsdag een resolutie over de kwestie aangenomen heeft.

“De ontwikkelingen op het vlak van autonoom vervoer gaan bijzonder snel. Het is daarom van het hoogste belang dat de EU investeert in onderzoek en ontwikkeling, zeker als we de leiding willen nemen over onze concurrenten in de Verenigde Staten, China en Japan”, zegt de Nederlander Wim van de Camp, de auteur van de niet-bindende resolutie. Hij kreeg voor zijn rapport de steun van 585 parlementsleden. 85 anderen stemden tegen, 26 onthielden zich.

Het wordt steeds duidelijker dat autonoom vervoer een enorm potentieel heeft, stelt het parlement vast. Zowel in de logistieke sector, het openbaar vervoer als in andere transportmodi kan beroep worden gedaan op zelfrijdende voertuigen. De parlementsleden vragen de Europese Commissie daarom gedetailleerde regels voor te stellen voor geautomatiseerde luchtvaartuigen en het nodige te doen om het gebruik van autonome vaartuigen tet stimuleren - zowel in de binnenvaart als in de zeevaart.

Treinen

Wat betreft de autonome voertuigen in het spoorvervoer, moeten er gemeenschappelijke normen komen voor zelfrijdende treinen en trams. Het Europees systeem voor treinbesturing (European Train Control System, ETCS) dient volgens de parlementsleden als uitgangspunt voor automatisering in de spoorwegsector. ETCS wordt al sinds 2009 door Infrabel op het Belgische spoornet uitgerold.

Hilde Vautmans (Open Vld) benadrukt dat er voldoende geïnvesteerd moet worden in autonoom vervoer omdat de opportuniteiten groot zijn. “Het zal onze veiligheid verhogen en het aantal ernstige ongevallen sterk verminderen. Het zal ook onze verkeersstromen verbeteren en het is inclusiever doordat het toegang tot vervoer verschaft voor zij die voorheen niet de mogelijkheid hadden om een auto te besturen.”

Om de mobiliteit leefbaar te houden, moet op slimme mobiliteit worden ingezet, “waarbij de kansen van geautomatiseerde mobiliteit optimaal benut worden”, zegt Vautmans. “Maar voor we zover zijn, moet de technologie van de zelfrijdende auto’s helemaal op punt staan.”