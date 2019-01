Meisje (2) doodgevroren in tuin bij temperaturen van -8 graden

De gemeenschap van Newport in het Amerikaanse New Hampshire is in shock. Een tweejarig meisje is immers dood teruggevonden in een tuin in barre temperaturen van 8 graden. Volgens de autoriteiten zou het kindje per ongeluk in het midden van de nacht in de tuin zijn beland.

Het was de buurman die bij de vreselijke situatie uitkwam. Om 4 uur ’s nachts was hij al even uit bed gestapt, toen hij een kind hoorde wenen, maar hij had in het donker niets vreemd opgemerkt. Pas een drietal uur later zag hij de kleine Sofia in de tuin liggen. “Ik zag iets vreemd op de trap en dacht eerst dat het een pop was. Maar het bleek het lichaam van een peuter te zijn. Mijn vriendin is als een gek op de deur van de ouders beginnen kloppen”, vertelt Shane Rowe aan

De mama in kwestie stormde naar buiten, toen ze besefte wat er aan de hand was. Ze nam nog een deken om het kind warm te krijgen, omdat het meisje enkel een pyjama droeg in de vrieskou. Zo wachtten ze met zijn allen op de hulpdiensten. Hoewel die razendsnel ter plaatse was, maakte het meisje geen schijn van kans.

De grootvader van Sofia laat weten dat zijn familie overmand is van verdriet. “Het was vreselijke pech. Mijn dochter is er kapot van. Ze waren net dit weekend naar daar verhuisd en hadden al wel opgemerkt dat de voordeur gemakkelijk openging, maar ze hadden nog geen tijd gevonden om degelijke sloten te plaatsen. En mijn kleindochter kende de weg dus nog niet zo goed”, vertelt hij verslagen.

Volgens de plaatselijke autoriteiten gaat het wellicht om een tragisch ongeluk. Wellicht was de deur opengevallen, duwde het meisje dat langs de buitenkant dicht en kon ze nadien niet meer aan de knop om het opnieuw te openen.