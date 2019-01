Man krijgt 15 maanden cel voor drugsfestijn met 17-jarig meisje op hotelkamer

As -

Een 30-jarige drugsdealer uit As kreeg voor de correctionele rechtbank van Tongeren een celstraf van 15 maanden en een geldboete van 8.000 euro omdat hij XTC en GHB uitdeelde aan een minderjarig meisje. Zij was ontsnapt uit een jeugdinstelling en trok op met de man. Bovendien trof de politie ook 41 bolletjes cocaïne aan tijdens een huiszoeking. In tussentijd veroorzaakte de man ook een verkeersongeval onder invloed van verdovende middelen na een drugsfeestje.