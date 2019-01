Laat je inspireren door Bruegel

Houthalen-Helchteren - In 2019 is het 450 jaar geleden dat de kunstenaar Pieter Bruegel overleed. Mogelijk is hij in Limburg geboren! Zowel in Vlaanderen als in het buitenland wordt de schilder herdacht.Daarom kiezen Limburgs Landschap vzw, Natuurpunt Houthalen-Helchteren en het Willemsfonds Houthalen-Helchteren voor het thema: ‘De natuur volgens Bruegel’, voor hun jaarlijkse tentoonstelling.

Gezocht: creatief talent

Hiervoor zijn ze op zoek naar mensen die de uitdaging aangaan om onze mooie natuur vast te leggen zoals Bruegel dat deed: met veel liefde voor de schoonheid en de kracht van de natuur plaatste hij zijn taferelen in zelf gecomponeerde prachtige landschappen, omringd door idyllische beekjes, minutieus geschilderde vogels en bomen…. Hij schilderde onnavolgbaar de schaapjes op een dijk, een windmolen op een rots, de bomenrijen langs de rivieren, bevroren vijvers, nestenrovers, populieren en zomereiken, het knotten van de wilgen, vogels in de lucht, … en vooral prachtige wolkenvelden! Hij volgde het ritme van de seizoenen.



WIN

Voor de winnaars die in de publieksprijzen vallen, zijn er mooie prijzen voorzien! Denk maar het Bruegel-boek (de meester), een natuurverrassingspakket of een doe-boekenpakket.

Wij roepen op om op uw kunstwerk(en) (foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken,...) - geïnspireerd op de natuur van Bruegel - aan ons te bezorgen, zodat wij deze kunnen tentoonstellen in het Kerkje van Laak. Wij zoeken vooral werken waarin zijn natuurthema’s: landschappen, ‘monsters’, natuur & folklore, enz. aan bod komen. Die mag je natuurlijk in jouw persoonlijke stijl brengen.

Praktisch

Vrijdag 17 mei om 19u30: vernissage expo

Vernissage en expo gratis te bezoeken op: 18,19, 25 en 26 mei vanaf 14u tot 16u.Adres: Kerkje van Laak, Kleine Heresteeg 122, Houthalen.

Meer info: wieskee@yahoo.com

Facebook: Expo, natuur volgens Bruegel

Deelnemen?

Breng je werk(en) binnen vanaf 14 maart in het bezoekerscentrum Hengelhoef (max. 5 werken per persoon, Hengelhoefdreef 6, Houthalen), tot en met 15 mei. Open op wo, do, vrij & zondag vanaf 13u30 tot 17u30.

Voorzie je werk van: naamkaartje, contactgegevens (mail + tel.) en een titel.