De Wintertocht van De Heikneuters was dit jaar uitgeregende editie

Genk - De Genkse wandelclub De Heikneuters hield op 13 januari de eerste wandeltocht van het nieuwe jaar 2019 onder donkere en natte wolken.

Zoals elk jaar organiseert wandelclub De Heikneuters Genk op de tweede zondag van januari diverse wandeltochten in de bossen van Kattevenne om elke sportieveling naar eigen kunnen en interesse wat aangekomen kilootjes te laten kwijtspelen na de mogelijk uitbundige eindejaarsfeesten.

Helaas waren de weersomstandigheden niet uitnodigend voor de doorsnee zondagse wandelaar om onder een paraplu in de bossen te gaan wandelen. Nochtans lieten de echte wandelaars zich niet tegen houden om in gepaste outfit een wandeling van 5, 9, 12, 17 of 20 kilometer te gaan stappen.

Het bestuur had in de voorbereiding van de wandeling rekening gehouden met de aangekondigde slechte weersomstandigheden. Het zou van een onberekend optimisme getuigen om de statistieken van de voorgaande jaren als leidraad te hanteren waarbij steeds een 2000 wandelaars kwamen opdagen. Dat er zich dit jaar net geen 1000 wandelaars hadden ingeschreven was dan gezien de natte omstandigheden toch nog een positief resultaat.

Omdat de wandeling van De Heikneuters de eerste wandeling van het jaar was voor de clubs die onder de vlag van de EMT (Euregio Marching Trophy) euregionale wandeltochten organiseren, hadden De Heikneuters de eer om tijdens deze wandeling de Trophy uit te reiken. De Trophy behelst een midweek verblijf in halfpension in hotel Alpenblick in het Oostenrijkse Bach. Ook dit jaar werden twee hoofdprijzen uitgereikt of beter uitgeloot onder de wandelaars die hun EMT-stempelkaart hadden ingeleverd.

Tegen het middaguur werd zonder tromgeroffel gezocht naar de klassieke onschuldige kinderhand om te graaien in de doos met daarin de kaarten van 22 wandelaars die de vereiste 8 stempels van de EMT-tochten hadden vergaard. Spontaan meldde zich een van onze clubleden, mogelijk wel onschuldig maar zeker zonder kinderhandjes. Toch kon zij 2 wandelaars gelukkig maken waarvan Florent Vandegaer van de wandelclub Les Pedestrians de Clermont S/Berwinne in de zaal aanwezig was en onder applaus op het podium zijn “Trophy” mocht ontvangen. De andere winnaar, Pasqual Euben van wandelclub Les Amis de la Marche uit Kelmis, had door het slechte weer waarschijnlijk gekozen voor een borreltje in de zetel bij moeder de vrouw. Hij mag gerust zijn, de voucher zal hem per post opgestuurd worden.