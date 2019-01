Hanne danst door uw tv-avond

Vanavond krijgen we de eerste aflevering van ‘Hanne Danst’ te zien. Daarin zien we hoe VRT-journaliste Hanne Decoutere zich voorbereid op haar rol in de balletvoorstelling ‘Romeo En Julia’ die ze over een maand live gaat dansen. VTM-journaliste Julie Colpaert bezocht bijzondere ski-oorden voor ‘Telefacts Winter’ en in ‘De Sollicitatie’ zoekt de Hasseltse discotheek Versuz een social media manager.