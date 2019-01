VIDEO. Transferperikelen overschaduwen Limburgse derby

STVV lijkt zijn eerste versterking van 2019 binnen te hebben. De Japanse spits Kinoshita Kosuke is op weg naar Stayen. Normaal wordt de transfer nog voor de Limburgse derby afgerond. Vrijdag ontvangen de Kanaries Racing Genk op Stayen. Al lijken beide clubs met het hoofd nog niet helemaal bij de derby te zitten. STVV is nog op zoek naar sportieve versterking. Bij Racing Genk zijn alle ogen dan weer gericht op Alejandro Pozuelo. Blijft de Spaanse spelmaker in Limburg of kiest hij voor de oliedollars en een nieuw avontuur in het Midden-Oosten?