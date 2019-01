Nabij een hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn een ontploffing en schoten gehoord. Dat hebben lokale media en een correspondent van het Franse agentschap AFP bericht

De explosie was hoorbaar vanuit het kantoor van AFP in Nairobi, meer dan 5 kilometer verderop. Het is niet duidelijk om wat voor aanval het gaat. Een veiligheidsagent zei aan AFP dat het om “gangsters” ging. Verschillende voertuigen staan in brand.