Verdediging op proces aanslag Joods Museum: “DNA-onderzoek op deur bewijst dat Nemmouche dader niet is”

“Mehdi Nemmouche is niet de persoon die de trekker heeft overgehaald op 24 mei 2014 in het Joods Museum. En we gaan dat bewijzen.” Zo vatte Henri Laquay, de advocaat van Mehdi Nemmouche, dinsdagnamiddag de akte van verdediging aan. “Met de zekerheid van de wetenschap weten we dat Nemmouche niet de schutter is, maar iemand die nog niet geïdentificeerd is.”

Laquay stelde dat de dader van de schietpartij de ingangsdeur en de klink van de deur tot drie keer heeft aangeraakt, zonder handschoenen te dragen. Dat is te zien op de beveiligingscamera’s. “Toch werd bij het onderzoek geen DNA aangetroffen van Nemmouche. Dat bewijst dat hij niet de dader is.” Laquay vervolgde dat er ook vingerafdrukken werden genomen op de deur, en dat ook daar niets werd gevonden dat naar Nemmouche wijst. “De dader is dus iemand wiens DNA op de deur is aangetroffen, maar zeker niet Nemmouche. Dus zit er een verkeerde persoon in de beklaagdenbank.”

“In plaats van aan de jury uit te leggen dat het DNA van Nemmouche niet aangetroffen is op de deur, hebben de aanklagers in de akte van beschuldiging tien uur lang rond de pot gedraaid tegen de jury, om die jury af te leiden van de enige vraag die telt: is het Nemmouche die geschoten heeft?”, zo ging Laquay voort. “Dat verhaal hebben we hier op tien minuten tijd onderuitgehaald. Als de procureurs dat zeker wisten, dan moesten ze ook praten over die DNA-analyses. En daaruit zou blijken dat het niet Nemmouche is. In plaats daarvan hebben ze urenlang gepraat over zijn verblijf in Syrië, en over het feit dat hij opgepakt werd met de wapens op zak.”

“Nemmouche geeft toe dat hij de tas met wapens droeg, maar hij is niet de dader”, zo verzekerde Laquay nog.

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Het stel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.