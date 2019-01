Franse rechtbank trekt vergunning Roundup in

Een Franse rechtbank heeft dinsdag de vergunning geannuleerd om een versie van de bekende onkruidverdelger Roundup op de markt te brengen, wegens het risico op kanker. De beslissing is een nieuwe klap voor Bayer.

De rechtbank in Lyon is van oordeel dat het overheidsagentschap dat in 2017 aan Monsanto goedkeuring gaf om Roundup Pro 360 - een onkruidverdelger die zo’n 40 procent glyfosaat bevat - op de markt te brengen, daarmee een “beoordelingsfout” heeft gemaakt. Het agentschap heeft geen rekening gehouden met het voorzorgsprincipe, omdat het product “waarschijnlijk kankerverwekkend” is.

De advocaat van de lobbygroep die de rechtszaak had aangespannen, heeft het over een belangrijk vonnis. Mogelijk heeft het immers effect op alle vormen van Roundup, aldus de advocaat.

Het aandeel Bayer zakte dinsdag 2,6 procent. De Duitsers namen in 2018 Monsanto over voor 63 miljard dollar. In oktober bevestigde een Amerikaanse rechtbank dat Monsanto naliet te waarschuwen voor de gevaren van Roundup, dat de oorzaak is van de kanker van een Amerikaanse tuinier. Bayer moet 78,6 miljoen dollar schade betalen. Het bedrijf moet bovendien vrezen voor nog meer rechtszaken.