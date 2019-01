Portret van Lies Jans: wat doet een schepen van de Hasselaren?

Hasselt -

Terug leven blazen in de Hasseltse wijken. Dat is één van de speerpunten van kersvers schepen Lies Jans. De N-VA'ster is de Schepen van de Hasselaren. Naast de wijkwerking gaat het dan over zorg en samenleven. Zo ligt de Hasseltse vrijwilliger haar nauw aan het hart. Zelf noemt Jans zich ook overkoepelend schepen. Ze is het aanspreekpunt voor het hele schepencollege. Bij alles wordt gekeken: is dit goed voor de Hasselaren? Wij volgden Lies Jans op één van haar eerste werkdagen als schepen.