Morgenavond is het zover. Dan wordt in Puurs de 65ste Gouden Schoen uitgereikt. Topfavorieten zijn Hans Vanaken (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard Luik) en het KRC Genk-trio Alejandro Pozuelo, Leandro Trossard en Ruslan Malinovskyi. Maar wie is jouw favoriet op de eindwinst? Laat het ons weten via onderstaande poll.

