Limburgse titel veldrijden voor Björn Houben

Paal

Beringen - Björn Houben een jonge bijna twintiger is er in geslaagd om de Limburgse titel veldrijden op zijn naam te schrijven.

"Ik ben aan mijn tweede jaar in het veldrijden begonnen met als doel om betere prestaties neer te zetten dan het eerste jaar", vertelt Björn. "Waarom ik deze doelstelling voor mijzelf had opgelegd, was het feit dat ik tijdens het eerste jaar geen zomervoorbereiding heb kunnen afwerken omdat ik van de ene sporttak BMX naar de andere tak veldrijden was overgegaan na een teleurstellend BK in het BMX. Tijdens dit jaar heb ik de mogelijkheid gekregen om voor een ander team uit te komen, namelijk Milwaukee Alphamotorhomes Cycling team waar trainers en verzorgers klaar staan met raad en daad."



"Ik heb een mooi zomerprogramma afgewerkt met de mogelijkheid om zes weken in Spanje te trainen in samenspraak met mijn personal trainer en mijn grootouders. Daar heb ik de vruchten kunnen van plukken tijdens dit seizoen. Verder staat het team mij bij daar waar ik nood aan heb en waar ik zelf naar vraag. Op elke wedstrijd is er wel een teamcamper aanwezig waar de renners zich kunnen omkleden."

"Momenteel sta ik derde in het klassement van de Moedige Veldrijder en met de laatste wedstrijd in het vooruitzicht kan ik nog doorstoten naar de tweede plaats. Je kan wel stellen dat dit een serieuze verbetering is. In het WTK klassement heb ik niet alle wedstrijden kunnen rijden omdat sommige same vielen met de wedstrijd van de Moedige Veldrijder en daardoor sta ik nu in dit klassement op de 13e plaats. Ik had voor mijzelf een bucketlist gemaakt. Eén van de doelstellingen was om een wedstrijd te kunnen winnen in één van de twee klassementen. Dat is mij gelukt in Linkhout. Daarnaast had ik mij voorgenomen om zoveel mogelijk top tien plaatsen bij elkaar te fietsen en dat gaat ook aardig."

"De dag van het Limburgs kampioenschap was ik een beetje nerveus omdat mijn naaste concurrent John De Schutter ook aan de start stond. Hij had vorig jaar de titel van mij weggesnoept en dit jaar was ik erop gebrand om weerwerk te bieden. Ik nam een vrij goede start en kon op de zware omloop in Kerniel-Borgloon mijn eigen tempo houden. Ik nestelde me op een zesde plaats en kon die van begin tot einde vasthouden. John De Schutter nam een mindere start en moest een ganse wedstrijd achtervolgen."



"Ik probeer dit seizoen nog mooie resultaten neer te zetten en hoop dat ik gespaard blijf van mechanische pech en ongevallen", gaat Björn verder. "Volgend jaar toe wil ik mij nog verder toeleggen op mijn veldritcarrière. Op de BMX fiets zul je mij in wedstrijden niet meer terugvinden. Het is wel een mooie leerschool geweest op vlak van techniek. In het voorjaar ga ik nog wat wegwedstrijden meedoen om de snelheid nog wat op te drijven."