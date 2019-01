N-VA trapt verkiezingscampagne af met V-Dagen

Brussel - N-VA organiseert de komende maanden vier “V-dagen”. Die staan in het teken van de vier prioriteiten waarmee de Vlaamsnationalisten op 26 mei naar de kiezer trekken. Eind deze maand staat een eerste V-dag in het teken van “Welvaart door confederalisme, met kandidaat-regeringsleiders Bart De Wever en Jan Jambon als aangekondigde kopstukken.

Maandag zette N-VA zich prominent in de kiescampagne met het nieuws dat voorzitter De Wever en ex-vicepremier Jambon bij de verkiezingen van 26 mei de Antwerpse lijsttrekker zijn voor respectievelijk de Vlaamse en federale verkiezingen, en dat minister-president Geert Bourgeois de Europese lijst trekt. Bovendien profileren De Wever en Jambon zichzelf als kandidaat-minister-president en kandidaat-premier.

In het kader van de verkiezingscampagne lanceert N-VA vier zogenaamde V-dagen, waar telkens een prioriteit van de partij centraal staat. Op het programma staan telkens beschouwingen van partijkopstukken en analyses van “gerenommeerde experts”. Op zaterdag 26 januari komt in de Antwerpse Zuiderkroon het confederalisme aan bod. Op 23 februari is het in Gent de beurt aan “Energie en Ecologie”, op 30 maart buigt de partij zich in Brussel over “Migratie en Integratie” en op 4 mei is het tot slot in Brugge de beurt aan “Onderwijs”.