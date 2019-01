Persoonlijk drama: AA Gent-doelman Yannick Thoelen verliest dochtertje twee uur na geboorte

AA Gent-doelman Yannick Thoelen (28) en partner Kim Vandoninck werden dinsdagochtend getroffen door een persoonlijk drama. Hun kindje, een meisje dat de naam Lia meekreeg, werd te vroeg geboren en overleed twee uur later. Dat maakte de keeper van de Buffalo’s zelf bekend via Instagram, om vervolgens ruimte en tijd te vragen om het drama te verwerken. “Lia heeft alvast een gigantische plaats in ons hart.”