Wetsdokter hecht geen geloof aan verklaring Poolse bouwvakker op assisenproces: “Messteken met geweld toegebracht”

Tongeren / Lanaken -

Slachtoffer Dominik Szambelan (31) heeft tien steekwonden gekregen, vier in de hartstreek bij de dodelijke feiten aan bouwbedrijf Hermans & Co in Lanaken op 28 februari 2017. Dat bleek vanmiddag voor het Tongerse assisenhof. “Eén steek heeft het hart volledig doorboord, de longader geraakt en de aorta. Dat is een verwonding die binnen een aantal minuten dodelijk kan zijn”, getuigde wetsdokter Wim Van De Voorde.