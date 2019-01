Waarom je pasta en brood toch maar beter niet uit je dieet schrapt

Heel wat diëten laten brood, pasta en alles wat veel vezels bevat liever links liggen. Het zouden dikmakers zijn. Wel, uit een nieuw onderzoek in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat ze vooral goed zijn. Zo beschermen ze je tegen hartziekten en vroegtijdig overlijden.

Het onderzoek, dat werd geleid door professor Jim Mann en zijn team van de University of Otago in Nieuw-Zeeland, maakt duidelijk dat vezelrijke producten wel degelijk bijdragen aan de gezondheid. Zo zouden we dagelijks 25 tot 29 gram vezels moeten eten, maar in werkelijkheid komen de meesten maar aan 20 gram. Je vindt ze in volkorengranen, peulvruchten, groenten en fruit.

Diegenen die het meeste vezels aten, konden hun kans op voortijdig sterven reduceren met 15 tot 30 procent in vergelijking met diegenen die veel minder vezels aten. De kans op aandoeningen aan de kransslagader, beroerte, diabetes type 2 en dikkedarmkanker slonk met 16 tot 24 procent. Concreet samengevat betekent dat dat er op duizend mensen 13 minder vroegtijdig sterven en 6 minder aan een hartaandoening overlijden als er meer vezels gegeten worden.

Helpt bij verliezen van gewicht

De studie, die werd gepubliceerd in The Lancet, toont ook aan dat vezelrijke producten net kunnen helpen bij gewichtsverlies en dat in tegenstelling tot heel wat diëten die net volkorenpasta en -brood willen weren. "Vezelrijke voedinsmiddelen doen ons meer kauwen en behouden ook heel wat van hun structuur eenmaal ze in de maag terechtkomen. Zo verhogen ze de verzadiging en dragen ze bij tot gewichtscontrole", zegt Mann.

Vijftig jaar onderzoek

John Cummings, medeauteur en professor aan de University of Dundee, benadrukt in een interview met The Guardian hoe belangrijk dit onderzoek is. "Hiermee ronden we vijftig jaar onderzoek af naar wat vezels met het lichaam doen", klinkt het. Mann wil daarom ook onderstrepen dat dierlijke producten en groenten en fruit niet voldoende zijn om aan die 25 gram per dag te komen en waarschuwt dus voor diëten die het eten van pasta en brood afraden.