Paperclips in je oren of rond je nek: het kan met de juwelen van Virgil Abloh

Virgil Abloh, topontwerper en artistiek directeur bij Louis Vuitton en Off-White, zal onder zijn eigen naam een doosje paperclips op de markt brengen. Ja, je kunt er in principe papieren op kantoor mee samenhouden. Maar de dingetjes zijn eigenlijk bedoeld om te dragen als juwelen.

De collectie sieraden van Virgil Abloh had drie jaar nodig om tot stand te komen en zal bestaan uit onder meer oorringen, halskettingen, armbanden en andere accessoires. Eén ding hebben alle juwelen gemeen: ze zijn een knipoog naar kantoorartikelen. Het enge wat niet overeenkomt met goedkope paperclips in een doosje is de prijs. De opgewaardeerde exemplaren van Abloh zullen immers bezet zijn met diamanten.

Dat zei de ontwerper in een interview met modesite Women’s Wear Daily (WWD) in aanloop naar zijn mannenmodeshow, volgende week in Parijs. De hebbedingen zullen dan ook exclusief te koop zijn in de periode rond de modeweek in de Franse hoofdstad. Er komt een pop-up bloemenwinkel in Hôtel Costes, waar fans van 17 tot en met 29 januari de luxueuze paperclips kunnen bestellen.

De link tussen een gelegenheidsbloemenwinkel en de lancering is voor Abloh een evidentie. Als de man ooit klaar is met de modewereld, wil hij op een afgelegen standje werken als bloemist en “al zijn creativiteit in boeketten verwerken”. Naar eigen zeggen komt die bloemenwinkel er misschien sneller dan verwacht. “Het concept ligt klaar”, heeft hij nog mee aan WWD.

Abloh is niet de enige die de paperclip fashionable vindt. In 2017 lanceerde het Italiaanse modehuis Prada ook al een opgewaardeerde versie. Die was echter niet bedoeld als juweel, maar gewoon om je bankbiljetten netjes samen te houden. Het accessoire kostte 165 euro.