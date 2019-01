Hollywoodsterren gaan tien jaar terug in de tijd met foto’s van zichzelf

In Hollywood is onder de sterren een kleine hype aan de gang. Onder de noemer #10yearchallenge delen ze compilatiefoto’s van exact een decennium geleden en hoe ze er vandaag uitzien. Voor sommige is de tijd precies stil blijven staan of zelfs teruggedraaid, anderen zijn dan weer van tiener naar een volwassene geëvolueerd. De mooiste beelden op een rij.

Actrice Jessica Biel

De ster die getrouwd is met Justin Timberlake lijkt er helemaal niet ouder op geworden. Haar blonde lokken heeft ze intussen wel ingeruild voor een bruine coupe met meer naturel. “Ik voel tot op vandaag wel nog voor de blonde versie van mezelf, de ronde oorbellen en de bikinilijnen van toen”, schrijft ze erbij.

Actrice Kate Hudson

Een decennium en een broske later ziet de dochter van actrice Goldie Hawn er net iets anders uit. Vooral de korte coupe van vorig jaar maakt het verschil.

Presentatrice Ellen DeGeneres Ze is nog altijd blond, al ligt haar coupe tegenwoordig iets braver in model. Ook haar kledingkeuzes zijn er soberder op geworden. Zelf merkt de talk show host op Instagram op dat ze haar rechterhand net een tikkeltje anders op haar rechterknie laat rusten. Details...

Topmodel Winnie Harlow

Tien jaar geleden was het topmodel Winnie Harlow, dat in november nog mocht defileren voor lingeriemerk Victoria’s Secret, nog een veertienjarig kind. Maar sommige dingen verleer je niet. Poseren met een kokosnoot, bijvoorbeeld, kan ze vandaag nog steeds…

Actrice Selma Blair

De ‘Cruel Intensions’-ster, bij wie onlangs de spierziekte multiple sclerosis werd vastgesteld, toont het verschil tussen haar 36- en 46-jarige zelf. Dat is miniem, op het feit dat ze vandaag geblondeerde lokken heeft na.

Actrice Reese Witherspoon

“De tijd vliegt echt als je je amuseert”, schrijft Reese Witherspoon bij haar compilatiefoto. Daarop lijkt ze geen haar verandere. Nou ja, haar blonde lokken zijn langer geworden, maar qua beatylooks lijkt de tijd voor de actrice stil te staan.

Producer Diplo

De Amerikaan, die nog een relatie heeft gehad met Katy Perry, maakt een ludieke vergelijking. De jongere versie van zichzelf is niet Diplo, maar Dawson’s Creek-ster James Van Der Beek. Wie de serie nooit heeft gezien, zou wel kunnen twijfelen over de echtheid van de transformatie over de jaren heen...