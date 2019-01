Waarom luxemerken meest verkocht worden op tweedehandsmarkt

BMW is het meest verkochte automerk in de tweedehands verkoop. Dat blijkt uit een studie van het bureau Indicata over de Belgische occasie automarkt. De top vijf kleurt Duits en ook een beetje Frans, met Volkswagen, Mercedes, Opel en Peugeot. “Er zijn in België gewoon heel veel BMW’s”, is volgens Tony Verhelle van het vakblad Autogids een van de verklaringen.