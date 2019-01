Opglabbeek -

Een met olie besmeurde oehoe is gisteren in het Natuurhulpcentrum in bad gestoken. De vogel was afgelopen weekend in de buurt van Maastricht gevangen. Pas nadat ze was gestabiliseerd, kon ze in een speciaal bad worden gestoken. Het is de tweede keer dat ze in Opglabbeek een oehoe moeten baden. Intussen blijkt het bad de vogel goed te hebben gedaan. De oehoe eet weer. De grote uil zal de komende tijd nog even op de intensieve zorgen blijven voor ze naar een grote vliegkooi verhuist.