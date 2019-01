Genkenaar wil 121.000 euro na vechtpartij op Hasselt kermis: “Voor dood achtergelaten in een plas bloed”

Genk / Hasselt -

Een 30-jarige Genkenaar heeft dinsdag in de Hasseltse rechtbank ruim 121.000 euro schadevergoeding geëist van drie twintigers die hem toetakelden in Hasselt. Op 29 september 2012 sloegen de verdachten hem rond 23.30 uur in elkaar op de Zuivelmarkt na Hasselt kermis. Het slachtoffer hield er 30 hechtingen plus een gebarsten schedel en oogkas aan over. Het parket vorderde 28 maanden cel tegen elk van de verdachten.