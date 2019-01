Judoka Dirk Van Tichelt, bronzen medaille op de Olympische Spelen van Rio, heeft op de laatste dag van zijn trainingskamp in Oostenrijk bij het werpen de voorste kruisband van zijn knie volledig gescheurd. Van Tichelt wordt op 7 februari geopereerd en moet nadien maanden lang revalideren. “De Beer van Brecht” hoopt terug op de mat te staan vanaf augustus à september. Daardoor komen het EK en WK jduo (in juli en augustus) in het gedrang. De Olympische selectie van 2020 is nog steeds mogelijk.