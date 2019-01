Brits parlement stemt vanavond over Brexit-deal: deze zes kanten kan May nog uit na de stemming

Vanavond stemt het Britse parlement – eindelijk – over de Brexit-deal. Krijgt Theresa May een ‘aye’, dan kan haar land op 29 maart afscheid nemen van Europa. Maar ­iedereen, ministers van haar regering incluis, gaat ervan uit dat de premier een dikke ‘nay’ krijgt, aangezien ook heel wat conservatieven tegen zullen stemmen. De vraag is vooral hoe groot haar nederlaag zal zijn. Wat dat precies betekent voor de Brexit en de ­toekomst van May? De mogelijke scenario’s op een rijtje.