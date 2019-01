Deze porties hou je beter in gedachten als je jezelf niet wil overeten

De British Nutrition Foundation heeft een praktische gids gelanceerd met daarin welke porties goed voor je zijn. Het wil daarmee de strijd tegen obesitas aangaan. Heel wat mensen eten nu namelijk nog te vaak te grote porties en vinden het bijvoorbeeld moeilijk om de hoeveelheid pasta en rijst correct in te schatten.

Geen weegschaal komt er te pas aan de nieuwe richtlijnen van de British Nutrition Foundation (BNF). Er wordt gebruikgemaakt van handen en lepels om aan te geven welke porties gepast zijn. Want heel wat mensen hebben het er volgens de non-profitorganisatie nog moeilijk mee om dat correct in te schatten. Met alle gevolgen van dien: overeten en oprukkende obesitas.

Volgens de nieuwe richtlijnen zou bijvoorbeeld 180 gram gekookte rijst of pasta per persoon voldoende moeten zijn, dat is gelijk aan twee handen. Een stukje kip, zalm of steak zou dan weer maar de helft van je uitgestrekte hand mogen bedragen. Voor fruitsap wordt maximum een half glas of 150 ml aangeraden, een glas melk of een plantaardig alternatief mag iets meer zijn, zo'n 200 ml of een goed halfgevuld glas. Een gepofte aardappel is maar beter de grootte van een vuist en als je er kaas op wilt strooien, is dat bij voorkeur maar een portie die even groot is als twee duimen.

Groter na koken

"Het moeilijkst om goed in te schatten qua portie zijn producten zoals pasta, rijst en andere granen die meestal niet in porties verdeeld zijn en uitzetten eenmaal ze gekookt worden", zegt voedingsdeskundige Bridget Benelam die verbonden is aan de BNF in een interview met The Independent. "Vaak zal de portie er in de pot eerst klein uitzien waardoor je meer gaat toevoegen dan je nodig hebt. Deze porties goed krijgen, kan echt helpen om de correcte hoeveelheden te eten."

Porties per dag

Voorts raadt de BNF aan om meer dan vijf porties groenten en fruit te nuttigen per dag, drie tot vier porties zetmeelrijke koolhydraten, twee tot drie porties voedsel die veel eiwitten bevat, twee tot drie porties zuivel of plantaardige alternatieven en kleine hoeveelheden onverzadigde oliën en smeersels. "Deel je bord in volgens de vereisten van een ideale maaltijd. Die bestaat uit een half bord groenten, een kwartje ervan reserveer je voor vlees of vis, nog een ander kwartje voor koolhydraten”, raadt Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA, aan.