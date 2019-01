Dit zijn de eerste beelden van de kandidaten van ‘Blind Getrouwd’

Maar liefst 3.700 mannen en vrouwen schreven zich in voor het grootste avontuur van hun leven: trouwen met iemand die ze van haar noch pluim kennen, terwijl Vlaanderen langs de zijlijn mee supportert. VTM gaf deze week de eerste beelden vrij van de kandidaten én de reacties op het nieuws dat ze binnenkort in het huwelijksbootje zullen treden.

Het vierde seizoen van het populaire VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ gaat van start op maandag 28 januari. Daarin zal televisiekijkend Vlaanderen opnieuw kunnen volgen hoe vijf koppels zich in het avontuur storten.

Foto: Medialaan

Ook voor het vierde seizoen was er geen gebrek aan gegadigden: 3.700 Vlamingen schreven zich in, opnieuw een record. Volgens VTM bewijst dat recordcijfer dat ‘Blind Getrouwd’ inmiddels een algemeen aanvaard middel is geworden om een partner voor het leven te vinden.

Geen holebikoppel

Ondanks de 3.700 inschrijvingen, is er net als in de voorbije seizoenen ook dit jaar geen enkel holebikoppel te vinden onder de kandidaten. Ondanks de inspanningen van de makers, vertelt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren in Dag Allemaal.

“We hebben voor deze editie speciaal een oproep gedaan naar holebi’s om zich in te schrijven”, klinkt het. “Er hebben zich ook wel wat mensen kandidaat gesteld, maar er was geen enkele match.”

Foto: Instagram

Vorig jaar 20 procent succes

Van de vijf koppels uit het derde seizoen van het VTM-programma houdt er intussen nog maar één stand, goed voor een successrate van 20%. Frie en Toon bleven als enigen uit de reeks nog altijd gelukkig getrouwd. In november raakte bekend dat Lieve en Aljosja, die er aan het einde van de reeks voor kozen hun relatie een kans te geven, als vrienden uit elkaar waren gegaan. Eerder hadden ook Esther en Tim die beslissing genomen.

Uit het tweede seizoen (50% succes) zijn Evelien en Nicolas nog gelukkig samen - mét ‘Blind Getrouwd’-baby, net als Veerle en Nick, die binnenkort hun eerste kindje mogen verwelkomen. Na het eerste seizoen (33% succes) bleven Stijn en Nuria man en vrouw, zij hebben intussen ook al een kindje samen.