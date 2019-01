Alken-Maes zoekt collega’s met passie voor bier: "Maar tijdens het werk drinken wij geen pinten"

Mechelen / Alken - Het gaat goed met Alken-Maes. Ondanks de algemene trend dat de Belg minder bier consumeert, blijft de vraag naar extra hectoliters gerstenat stijgen. “Met dank aan de export en doordat we Cristal vorig jaar nationaal meer in de markt gezet hebben”, zegt brouwmeester Bart Durlet.

De brouwerij, die dit jaar het label van Top Employer ontving, telt een 15-tal vacatures. “Wij zoeken sterke profielen met een passie voor bier en collega’s die willen meedenken over onze producten. En neen, tijdens het werk drinken wij geen pinten. Er geldt een zero tolerance-beleid op de werkvloer”, lacht HR-manager Supply Chain Gary Vercammen.

Cristal Alken viert dit jaar feest. Exact 90 jaar geleden werd er de eerste pils gebrouwen. ”In tegenstelling tot verschillende biermerken die de afgelopen decennia de verfijnde bittere smaak van hop inruilden voor meer zoetigheid, beschikt Cristal nog altijd over zijn authentieke kenmerkende bitterheid zoals in de begindagen. Wij zijn trouw gebleven aan het recept uit 1928”, weet Durlet. Cristal Alken mag je gerust revolutionair noemen. In 1928 was tot Cristal nog niemand anders in België erin geslaagd om een drinkbare pils van lage gisting te brouwen. Doordat het Alkens bier licht van kleur was en schitterde als er licht op het glas viel, was de naam Cristal snel gekozen.

Wereldspeler

Na de fusie met Brouwerij Maes en doordat het sinds 2008 onder de vleugels van de Heineken-groep zit, maakt Alken-Maes deel uit van een wereldspeler. In België zijn er naast Alken nog vestigingen in Kobbegem (Mort Subite), Opwijk (Affligem) en het hoofdkantoor in Mechelen.

Alken-Maes telt in onze land 460 werknemers. Toch ligt het brouwepicentrum nog altijd in Alken waar zo’n 170 medewerkers aan de slag zijn. Naast Cristal komt er onder meer ook Maes, Hapkin, Grimbergen, Brugs, Postel, Judas, Ciney en Watneys Scotch uit de brouwketels. “Ook vullen wij hier nog andere producten af zoals Affligem en Mort Subite. De verpakking - goed voor 400 verschillende varianten - en de logistiek gebeuren eveneens vanuit Alken”, beschrijft Vercammen.

Top Employer

Dat levert indrukwekkende cijfers op. “Alken-Maes is dagelijks goed voor miljoenen pintjes. Wij zijn de op een na grootste brouwer van België op vlak van marktproducten”, becijfert Durlet. “In Alken werken we in drie shiften de klok rond”, vult Gary Vercammen aan. Sinds begin dit jaar mag Alken-Maes zich Top Employer noemen. Het is een label uitgereikt door een onafhankelijke HR-auditgroep en beloont bedrijven die uitstekende arbeidsomstandigheden creëren.

“In België zijn er maar 64 ondernemingen die zich Top Employer mogen noemen. Wij zijn er meer dan trots op. Het is de bekroning van een ‘en-en-en-verhaal’ gedurende een heel jaar. Vele factoren maken een groter geheel. Zeker door de krapte op de arbeidsmarkt geeft ons dit een duwtje in de rug om vacatures mee in te vullen. Deze erkenning geeft sollicitanten een idee over wat voor een onderneming wij zijn en welke waarden we belangrijk vinden. Anderzijds luisteren wij veel naar onze mensen en sturen bij waar nodig. Jaarlijks nemen we onder meer een tevredenheidsenquête af en daaruit blijkt dat mensen vooral trots zijn om hier te werken. Die passie voel je, ook in je vrije tijd”, glundert Vercammen.

