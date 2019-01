Voortvluchtige trucker die ‘geel hesje’ doodreed geeft zich aan

De Nederlandse trucker die vrijdagavond bij een actie van de ‘gele hesjes’ in Visé, bij Luik, een actievoerder doodreed, geeft zich vandaag aan. Dat bevestigt zijn advocaat Richard Wagemans. De man reed na het ongeval door. Een collega van hem werd per vergissing opgepakt.

Stefan Linthorst, een collega-vrachtwagenchauffeur uit Appeldoorn, vertelt aan Brabantsdagblad.nl dat hij vrijdagavond ook langs de E25 reed en plots geconfronteerd werd met een blokkade van de ‘gele hesjes’.

De aanrijding waarbij de Belgische actievoerder Roger Borlez stierf, heeft hij niet gezien. Maar een eindje verder, op een parkeerterrein aan de Nederlandse grens, sprak hij kort met de trucker uit Landgraaf die nu wordt gezocht. “Hij was in shock. Ik denk niet dat hij wist dat hij iemand had aangereden”, zegt Linthorst.

“Ik zag wel dat zijn zijruit er helemaal uit lag en dat de voorruit was verbrijzeld. En tussen zijn band en spatbord zat een autoband. We hebben elkaar kort gesproken. Hij heeft met zijn baas gebeld. Die zou hem hebben gezegd ‘kom maar hierheen, dan bekijken we de schade’.”

Volgens de Belgische politie zouden ze de man hebben aangemaand om naar de volgende parking te rijden. Om incidenten met andere manifestanten te vermijden. Maar daar konden ze hem niet aantreffen omdat hij was doorgereden.

Zondag, twee dagen na het dodelijke ongeval, liep hij een halve marathon in Noord-Holland. Terwijl een landgenoot van hem onterecht in de cel zat. Omdat het gerecht de verkeerde trucker had laten opsporen.

Op basis van camerabeelden kwam men bij de 56-jarige chauffeur uit Dongen terecht. Hij was daar ook gepasseerd maar had niets met de aanrijding te maken. Een pijnlijke vergissing, zo gaf de Luikse procureur Catherine Collignon gisteren toe.

De geaccidenteerde vrachtwagen van de echte aanrijder is maandag in beslag genomen bij een transportbedrijf in Maastricht. Vandaag geeft de chauffeur zich aan, bevestigt zijn advocaat Richard Wagemans.