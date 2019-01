Kim Kardashian bevestigt komst van vierde kindje

De geruchten dat Kim Kardashian en Kanye West een vierde kindje zouden verwachten, gonsden al in het rond. De realityster heeft dat nieuws nu ook bevestigd in de talkshow 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

Kim Kardashian was samen met haar zussen Kourtney en Khloé te gast bij televisiepresentator Andy Cohen. Het is daar dat ze het nieuws bevestigde dat zij en Kanye een vierde kindje verwachten. Dat zal opnieuw via een draagmoeder ter wereld komen en de vrouw zou ondertussen al zo'n vier maanden zwanger zijn. Verwacht wordt dat het kindje in mei geboren zal worden.

Ook het gerucht over het geslacht blijkt wel degelijk te kloppen. "Het is een jongen, maar dat nieuws deed al de ronde. Ik werd dronken op ons feestje op kerstavond en vertelde het aan sommige mensen. Ik kan me niet meer herinneren wie ik heb verteld omdat ik normaal nooit dronken word", vertelde ze tijdens de talkshow.

Te gevaarlijk

Kim en Kanye hebben al drie kinderen: dochter North (5), zoon Saint (3) en dochter Chicago (11 maanden). Van de eerste twee beviel Kim op natuurlijke wijze, maar door complicaties met de moederkoek na de geboorte van Saint is het voor haar te gevaarlijk om nog zelf een kind te baren.