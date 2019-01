AUSTRALIAN OPEN. Tweevoudig winnares eruit in eerste ronde, Serena Williams verliest geen tijd

Ook de tweede dag van de Australian Open heeft een verrassing gebracht: tweevoudig winnares Victoria Azarenka (WTA 53) ging verrassend onderuit tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 110).

Victoria Azarenka (WTA 53) is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De Wit-Russische, die het toernooi won in 2012 en 2013, verloor in drie sets van de Duitse Laura Siegemund (WTA 110). Het werd 6-7 (5/7), 6-4 en 6-2.

Azarenka had de twee laatste edities van de Australian Open gemist. Begin 2017 was ze nog maar net mama geworden. Vorig jaar bleef de ex-nummer 1 van de wereld weg uit Australië omdat ze in een gevecht met haar ex om het hoederecht van haar zoon was verwikkeld.

Laura Siegemund neemt het in de tweede ronde op tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 27). Die schakelde de Zwitserse Stefanie Voegele (WTA 85) uit met 6-2 en 6-1.

Serena Williams verliest geen tijd

Serena Williams (WTA 16) heeft haar start daarentegen niet gemist. De Amerikaanse walste over de Duitse Tatjana Maria (WTA 74). Williams haalde het in de Rod Laver Arena in Melbourne na amper 49 minuten met 6-0 en 6-2.

Foto: EPA-EFE

In de tweede ronde speelt ze tegen de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 79). Die won vlot met 6-2, 6-1 de Chinese Shuai Peng (WTA 128).

Serena Williams (37) won de Australian Open al zeven keer (in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017). Vorig jaar ontbrak ze ‘down under’ vanwege haar zwangerschap. Williams mikt op een 24e grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de recordhoudster Margaret Court.

Zverev overtuigend naar tweede ronde

Bij de mannen heeft Alexander Zverev (ATP 4) zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde. De Duitser, het vierde reekshoofd, versloeg de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 67) met 6-4, 6-1 en 6-4.

Zijn volgende tegenstander wordt de winnaar van het Frans onderonsje tussen Jeremy Chardy (ATP 36) en Ugo Humbert (ATP 95).

Foto: REUTERS

De 21-jarige Zverev geldt in Melbourne als een belangrijke outsider voor de titel. De winnaar van de ATP Finals in Londen eind vorig seizoen kon ‘down under’ wel nog geen brokken maken. Vorig jaar sneuvelde hij net als in 2017 in de derde ronde.

Twaalf maanden geleden botste Zverev in de zestiende finales op de Zuid-Koreaan Chung Hyeon. Die haalde vervolgens de halve finales, waarin hij opgaf tegen Roger Federer.

De 22-jarige Chung, nummer 25 van de wereld, kwalificeerde zich ook voor de tweede ronde maar had wel veel moeite met de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 78). Die plooide pas na ruim 3,5 uur en vijf sets (6-7 (5/7), 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 en 6-4). Chung treft in zijn volgende match de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 55).